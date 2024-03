LABULKRACK TECHNOBRASS LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, dimanche 28 avril 2024.

Créé au printemps 2013, les quinze musiciens, rassemblés autour du compositeur et guitariste Hugo Bernier, forment un groupe où énergie et virtuosité créent une synergie détonante. Atypique par sa formation, entre Big Band et Musiques Actuelles, LaBulKrack propose une musique à la fois spontanée et sophistiquée, jouant sur les nuances et les styles avec une pluralité qui fait son identité. Les mélodies riches et expressives du groupe s’appuient sur des rythmes et des claves dansantes. Elles se révèlent sur des harmonies lumineuses et créent un univers coloré et subtil qui sait surprendre, raconter, faire danser, émouvoir et fédérer.Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs.Avec ses compositions originales, hypnotiques et enivrantes, TechnoBrass réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné. Réunissant des musiciens de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio, le groupe parcourt déjà les festivals brésiliens (Universo Paralello, Psicodália, Rock The Mountain) tout en établissant sa notoriété en produisant les soirées TechnoBras.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17