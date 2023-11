Pilates tous niveaux Le HanGare Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers Pilates tous niveaux Le HanGare Thiviers, 22 novembre 2023, Thiviers. Thiviers,Dordogne Gagner en tonicité et renforcement des muscles profonds.

2023-11-22 fin : 2024-12-18 18:15:00. .

Le HanGare Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tone and strengthen deep muscles Tonificar y fortalecer los músculos profundos Tonus gewinnen und die Tiefenmuskulatur stärken Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Le HanGare Adresse Le HanGare Rue Pierre Sémard Ville Thiviers Departement Dordogne Lieu Ville Le HanGare Thiviers latitude longitude 45.4181459;0.92055737

Le HanGare Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/