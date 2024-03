LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE Agde, jeudi 4 juillet 2024.

LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE Agde Hérault

De l’embouchure du Grau d’Agde jusqu’à la Criée, venez déambuler et découvrir l’histoire de ce lieu unique où patrons pêcheurs et capitaines devaient demander l’entrée au Port d’Agde. Suivez le cheminement du poisson jusqu’à sa vente à la Criée, l’une des seules de la Méditerranée qui soit accessible au public.

De l’embouchure du Grau d’Agde jusqu’à la Criée, venez déambuler et découvrir l’histoire de ce lieu unique où patrons pêcheurs et capitaines devaient demander l’entrée au Port d’Agde. Suivez le cheminement du poisson jusqu’à sa vente à la Criée, l’une des seules de la Méditerranée qui soit accessible au public.

> Départ Maison des Services Publics, 2 Quai Antoine Fonquerle, 34300 Le Grau d’Agde

> 25 personnes maximum

> Tarifs

Tarif normal 10 €

Réduit* 5 €

0-18 ans Gratuit

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, C.C.A.S., C.O.S. Mairie d’Agde, Sites d’exception, les hébergeurs du territoire + ayants droit du partenaire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 10:00:00

fin : 2024-07-04

2 quai Antoine Fonquerle

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE Agde a été mis à jour le 2024-02-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE