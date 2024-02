LE GRAND SOIR LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, mercredi 22 mai 2024.

Pour s’en sortir, ils vont devoir tout déballer ! Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin. Mais comment passer du pôle emploi au pole dance quand on a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futés ? Seule solution, il faudra tout déballer. Venez découvrir Le grand soir , une comédie sexy et déjantée. Comédiens : Valentin Louis, Mike Reveau Peiffer, Christophe Ceytte, Ghislain Quesnel

Tarif : 18.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13