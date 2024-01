VERY MATH TRIP PAR MANU HOUDART – VERY MATH TRIP Le Grand Rex Paris, jeudi 16 mai 2024.

Au départ, cela pouvait sembler un pari fou que de vouloir nous faire aimer cette matière parfois effrayante mais toujours fascinante. Et pourtant, avec plus de 150.000 spectateurs au compteur, on peut se demander pourquoi personne n’y a pensé plus tôt ! Avec une énergie débordante, ce Belge – agrégé de mathématiques – s’amuse à nous démontrer que les maths se cachent partout dans nos vies et que le théorème de Pythagore peut même se glisser dans une partie de foot. Un divertissement intelligent qui ravira toute la famille ! Drôle, instructif, participatif ! FRANCE INFO Une probabilité certaine de se réconcilier avec les maths OUEST FRANCE Le Luchini des mathématiques ! SUD PRESSE Une représentation spécialement destinée aux Collégiens et aux Lycéens aura lieu le même jour à 14h00. Si vous êtes enseignant(e) et que vous voulez des informations sur cette représentation exceptionnelle, envoyez un mail à manu.h@verymathtrip.be en indiquant GRAND REX en objet.Avec : Manu HoudartAuteur : Manu HoudartMise en scène : Thomas Le Douarec

Tarif : 17.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75