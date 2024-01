LABYRINTHE 2023-2024 LE DOUBLE FOND Paris, vendredi 26 avril 2024.

LABYRINTHE 2023-2024Avec Sébastien ThillEcriture : Sébastien ThillMise en scène: Dominique DuvivierNe vous êtes-vous jamais demandé si la vie n’était en définitive rien d’autre qu’un rêve, entièrement créé par l’esprit ?Ce spectacle interactif et innovant vous offre une occasion unique de mener l’enquête. Repoussez les limites de votre réalité… la magie fera le reste ! Elémentaire, non ? Fin brouilleur de pistes, Sébastien Thill revient au Double Fond et vous convie à démêler la réalité de l’illusion.Vous souhaitez tenter l’aventure avec lui ? Entrez dans son Labyrinthe ! Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 mn avant le spectacle.

Tarif : 26.73 – 31.68 euros.

Début : 2024-04-26 à 21:00

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75