L’amour médecin Le Diapason – Université de Rennes, 29 mars 2023, Rennes. L’amour médecin Mercredi 29 mars, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes L’AMOUR MEDECIN Sganarelle, veuf, veut garder sa fille Lucinde pour lui seul. Or, celle- ci désire en secret se marier. Pour ne pas chagriner son père, elle le lui cache et se mure dans un triste silence. La croyant malade et paniqué, il convoque une assemblée de médecins, mais aucun ne trouve le remède. Seul un illustre médecin aurait réussi à la guérir en feignant d’être venu lui demander sa main. Mais qui est-il donc ?

► Mercredi 29 mars à 20h30 • Gratuit

> Réservations Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes.fr/ Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

