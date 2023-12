Cinémaniacs | Cinema Paradiso Le Diapason Rennes, 2 avril 2024, Rennes.

Cinémaniacs | Cinema Paradiso Mardi 2 avril 2024, 20h15 Le Diapason

Cinema Paradiso

Un film réalisé par Giuseppe Tornatore, 1988

Après l’annonce du décès de son mentor, Salvatore, un célèbre cinéaste italien se remémore son enfance auprès de ce dernier, entre bons conseils et corrections.

► Mardi 2 avril à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=_jTIO5h1qx4

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « FilmsActu », « cache_age »: 86400, « description »: « Un CHEF D’OEUVRE du cinu00e9ma, de retour sur nos u00e9crans !nu2605 Envie d’un autre cinu00e9ma ? u25bahttp://fb.com/EteignezVosPortablesnu2605 Abonne-toi u00e0 la chaine Youtube u25ba http://bit.ly/Filmsactu n nu00c0 Rome, u00e0 la fin des annu00e9es 1980, Salvatore, cinu00e9aste en vogue, vient d’apprendre la mort de son vieil ami Alfredo. Avec le souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance qui remonte u00e0 la surface : son village natal, en Sicile, quand on l’appelait Toto et qu’il partageait son temps libre entre l’u00e9glise et la salle de cinu00e9ma paroissiale, ou00f9 ru00e9gnait Alfredo le projectionniste qui, au travers des films qu’il projetait, lui apprenait la vie.nnnCINEMA PARADISO Bande Annonce vfnUn film ru00e9alisu00e9 par Giuseppe TORNATOREnAvec Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques PerrinnDate de ressortie au cinu00e9ma en France : 10 juin 2015nGenre : Drame, CultennCINEMA PARADISO Bande Annonce vfnu00a9 2015 – Acacias FilmsnnAbonnez-vous du00e8s maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST du moment ainsi que le trailer officiel, extrait vidu00e9o ou scu00e8ne des films franu00e7ais et internationaux u00e0 l’affiche. nnFilmsactu : un point complet sur l’actu cinu00e9ma, DVD & Blu-Ray ! nu2713 Rejoins-nous sur le site http://cinema.jeuxactu.com/news-cinema.htm », « type »: « video », « title »: « CINEMA PARADISO Bande Annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_jTIO5h1qx4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_jTIO5h1qx4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_i8X3p8oZNaik8X513Zn1Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_jTIO5h1qx4 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T20:15:00+02:00 – 2024-04-02T22:15:00+02:00

2024-04-02T20:15:00+02:00 – 2024-04-02T22:15:00+02:00

cinéma tornatore