Le cerveau entre résistance et sensibilité au monde. Rencontre avec Samah Karaki Bibliothèque Germaine Tillion Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Avec Samah Karaki et son essai « Le talent est une fiction : déconstruire les mythes de la réussite et du mérite », la bibliothèque Germaine Tillion invite ses lecteurs à explorer le cerveau humain.

« Longtemps, le

cerveau était considéré comme un organe statique, un organe qui se développe et

se structure dans l’enfance, puis cesse de se développer après l’âge adulte.

Aujourd’hui, on sait que le cerveau est un organe sensible au monde, il a non

seulement la capacité à se développer, mais à se modifier en adaptant ses

réseaux et structures complexes selon l’histoire et le milieu spécifiques de

chacun, et ce tout au long de votre existence. Ainsi, tout ce que nous

apportons de créatif, de différent et de substantiel au monde est composé d’une

myriade d’influences et d’inspirations acquises au cours de notre vie et de

notre éveil aux idées.

Lors de cette

conférence, nous explorerons comment le cerveau se sensibilise au monde à

travers les liens aux autres et comment le développement des compétences et la

régulation des émotions sont intriquées dans cette altérité. Nous tenterons

ainsi de définir l’équilibre subtil et précieux qui permet la formation d’une

singularité tout en nous liant aux systèmes sociaux dans lesquels notre

cognition se situent »

Samah Karaki

Samah Karaki est docteur en neurosciences. Elle a fondé en 2014 le Social Brain Institute qui a pour objectif de s’appuyer sur les apports des sciences cognitives pour promouvoir la justice sociale et environnementale.Elle a publié en 2023 « Le talent est

une fiction : déconstruire les mythes de la réussite et du mérite » chez Jean-Claude Lattès.

Pour en savoir plus :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-creativite-avec-samah-karaki

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

Contact : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr

S. Karaki