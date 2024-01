RANDONNÉE LA BOUPÉRIENNE Le Boupère, dimanche 22 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 07:30:00

fin : 2024-09-22 09:30:00

Les Chemins de la Détente et l’Amicale des Cyclotouristes Boupériens s’associent pour une nouvelle édition de la Boupérienne. A pied ou à VTT, vous êtes tous invités !

Plusieurs circuits VTT et marche.

Circuits pédestres : 10, 15 et 20 km

Circuits praticables en poussette : 3.5km

Circuits VTT : 21, 41.5, 49km

Circuit route : 38, 67, 84km

Inscription sur place

Départ libre de la salle du Bocage de 7h30 à 9h30.

Salle du Bocage

Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire cheminsdeladetente@gmail.com



