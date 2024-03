Le bien-être animal dans l’Union européenne Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Le bien-être animal dans l’Union européenne La sixième conférence du cycle des Rendez-vous d’Europe 2024 aura lieu le 28 mars. Jeudi 28 mars, 18h00 Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV

Conférence de Claire Vial, professeur à l’Université de Montpellier

Ce Rendez-vous d’Europe est coorganisé par l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE UMR CNRS 6262) et l’association Europe Rennes 35.

Consulter le programme des Rendez-vous d’Europe 2024.

Cours public gratuit et accessible en présentiel :

Amphi IV – Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé – 35000 Rennes

La conférence sera accessible à distance via le lien Lien zoom – RDV d’Europe 28/03/2024

Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV
9 rue Jean Macé
35000 Rennes

