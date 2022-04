« Le Balnéaire à Saint-Pair-Sur-Mer de 1835 à 1980, de la thérapie au bain ludique » Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

« Le Balnéaire à Saint-Pair-Sur-Mer de 1835 à 1980, de la thérapie au bain ludique » Saint-Pair-sur-Mer, 6 juillet 2022, Saint-Pair-sur-Mer. « Le Balnéaire à Saint-Pair-Sur-Mer de 1835 à 1980, de la thérapie au bain ludique » Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

2022-07-06 09:30:00 – 2022-07-06 12:00:00 Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne

Saint-Pair-sur-Mer Manche La mode des bains de mer, qui prend son essor dans le pays granvillais, au milieu du 19ème siècle, va bouleverser le mode de vie de Saint Pair et faire apparaitre une nouvelle architecture. Saint Pair va devenir une station balnéaire familiale prisée, ce qu’elle demeure aujourd’hui. Dates et horaires :

Mercredi 06 juillet de 10h00 à 12h00.

Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Anne.

Réservations auprès de l’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02.33.70.60.41

dernière mise à jour : 2022-04-15

