Beautor Aisne Beautor 13 13 Rendez-vous du jeudi 26 au samedi 28 mai à la zone de loisirs, située rue de la Fosse à Beautor pour L’arsenal Rock festival C’est un festival entre punk et rock, associatif, engagé, simple et chaleureux, qui est de retour pour sa 2ème édition ! Trois jours de concerts, d’animations, sur la scène et dans le mini-village qui sera installé sur la zone de loisirs de Beautor.

