KILLT – KI LIRA LE TEXTE ? LES RÈGLES DU JEU – LES TRÉTEAUX DE FRANCE / OLIVIER LETELLIER Langogne, 24 mai 2024, Langogne.

Langogne,Lozère

Pour tou·te·s, en solo ou en chœur, une incitation insolite au bonheur de la lecture. Une mise en voix partagée pour transmettre le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire, mais aussi l’importance de s’engager.

Dans un parcours déambula….

2024-05-24

Langogne 48300 Lozère Occitanie



For everyone, solo or in chorus, an unusual incitement to the joy of reading. A shared voice to convey the pleasure of words, the desire to read, the audacity to say, but also the importance of commitment.

In a wandering tour…

Para todos, en solitario o a coro, una invitación insólita a los placeres de la lectura. Una voz compartida para transmitir el placer de las palabras, el deseo de leer, la audacia de decir, pero también la importancia del compromiso.

En un recorrido errante por la…

Für alle, solo oder im Chor, ein ungewöhnlicher Anreiz für das Glück des Lesens. Eine gemeinsame Stimme, die die Freude an Wörtern, die Lust am Lesen, die Kühnheit zu sagen, aber auch die Wichtigkeit, sich zu engagieren, vermittelt.

In einem Rundgang durch die Stadt…

