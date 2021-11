Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Landes et Bruyères Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Landes et Bruyères Fréhel, 29 avril 2022, Fréhel. Landes et Bruyères Fréhel

2022-04-29 – 2022-05-01

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel 18ème édition C’est dans un cadre exceptionnel que se déroulent les courses nature Landes & Bruyères, Cap d’Erquy – Cap Fréhel. Avec son alternance de pointes rocheuses, d’étendues de landes, de massifs dunaires et de vasières, le Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel s’étend sur 4 communes et appartient au réseau européen Natura 2000. Sur inscription. lbinscriptions@erquy.fr http://www.landesetbruyeres.erquy.fr/ 18ème édition C’est dans un cadre exceptionnel que se déroulent les courses nature Landes & Bruyères, Cap d’Erquy – Cap Fréhel. Avec son alternance de pointes rocheuses, d’étendues de landes, de massifs dunaires et de vasières, le Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel s’étend sur 4 communes et appartient au réseau européen Natura 2000. Sur inscription. Fréhel

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Ville Fréhel lieuville Fréhel