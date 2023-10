FESTIVAL DE THEÂTRE AMATEUR L’Ancre des Mots Erquy, 4 mai 2024, Erquy.

FESTIVAL DE THEÂTRE AMATEUR 4 et 5 mai 2024 L’Ancre des Mots 7 € la séance, 10 € pass deux jours

XVIIe Festival de la pièce courte

Le festival rassemble des passionnés venus de Bretagne et d’ailleurs. Créations ou comédies du répertoire se succèdent tout le week-end à l’Ancre des Mots. Les pièces sont proposées par des compagnies ou des ateliers de théâtre amateur, toutes générations confondues. Émotions, humour, comédie…

L'Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d'Armor Bretagne Théâtre municipal d'Erquy de 315 places.

2024-05-04T20:00:00+02:00 – 2024-05-04T20:30:00+02:00

2024-05-05T15:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

Théâtre comédie

Erquy en scène