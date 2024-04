Rando gourmande Trébry, dimanche 5 mai 2024.

Rando gourmande Trébry Côtes-d’Armor

Randonnée gourmande organisée par l’Amicale laïque de Trébry Saint-Glen.

3 circuits 7*, 12 & 18 km.

Départ de la Salle des Fêtes de Trébry à 10h30, dernier départ 11h30.

*Parcours de 7km adapté aux poussettes et draisiennes.

Réservation avant le 21 avril. Bulletin d’inscription à retrouver sur le Facebook Amicale Laique Trebry-st Glen ou à la Mairie.

Au menu

– Apéritif & entrée à Trébry

– Jambon à l’os, fromage et boissons à Saint-Glen

– Far & café à Trébry + yaourt à boire pour les enfants

COUVERTS NON FOURNI (verre fourni)

En présence du groupe LES MENETTOUS. .

Début : 2024-05-05 10:30:00

fin : 2024-05-05

Salle des fêtes de Trébry

Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

