La trace des suspects, avec Joëlle Vailly Médiathèque José Cabanis Toulouse

La trace des suspects, avec Joëlle Vailly Rencontre – Sociologie – Anthropologie – Biologie Jeudi 23 mai, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 23 mai à 18h

Quelle est la place des innovations technoscientifiques dans l’établissement de la preuve judiciaire ? Et comment, de l’identification des individus au fichage génétique des populations, ces pratiques génétiques transforment-elles notre regard sur la société ? Rencontre avec la sociologue et biologiste Joëlle Vailly qui publie ADN Policier (PUF, 2024), un examen des pratiques et enjeux sociaux des usages de l’ADN lors des enquêtes policières et judiciaires.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

