2022-03-18 13:00:00 – 2022-03-20 23:00:00

Du 18 au 20 mars, la place de l'Hôtel de Ville va se transformer en brasserie à ciel ouvert ! Entre 12 et 14 brasseurs proposeront de fêter le saint-patron de l'Irlande en proposant des bières du pays celtique ! Mais ce n'est pas tout, des concerts avec des groupes irlandais seront là pour pousser la chansonnette au côté de nos groupe locaux. Le tout sur une scène à l'abris des intempéries ! Organisé par les boutiques de Saint-Quentin

lesboutiquesdestquentin@orange.fr +33 3 23 64 68 65

