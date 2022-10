Festival de la fiction 2023 (La Rochelle) La Rochelle, 12 septembre 2023, La Rochelle.

Le Festival de la Fiction est le rendez-vous unique entre les professionnels et le grand public, pour découvrir ensemble les inédits de la création audiovisuelle. Du 12 au 17 Septembre 2023.

L’édition 2023 du Festival de la Fiction se tiendra du mardi 12 au dimanche 17 septembre à La Rochelle !

Pour mettre à l’honneur les fictions télévisuelles, web et digitales, le Festival de la Fiction récompense, depuis plus de vingt ans, les œuvres de fiction françaises, francophones étrangères et européennes.

Chaque année en septembre, le Festival organise des évènements destinés au public des fictions françaises et internationales pour lui permettre de rencontrer les stars lors de projections, de séances de dédicaces et de photocall.

Pendant la période bouillonnante du Festival à la Rochelle, le Festival célèbre la création de fictions (télévisuelles, web et digitales) par une riche programmation. Projections, tables rondes, débats, séances de pitchs, Rendez-vous de la Création Francophone et soirées des partenaires : autant d’occasions pour les auteurs et les autrices de fiction de se rencontrer et faire avancer leurs projets.

En dehors de la période du festival, l’association organise aussi des Résidences d’écritures en partenariat avec la ville de La Rochelle, la région Nouvelle-Aquitaine, la SACD et le CNC afin d’encourager la création francophone.



