Jura Festival La Ri’Botte – Saint Claude au Parc du Truchet Le vendredi 8 et le samedi 9 juillet 2022 Au programme : animations en tout genre, déambulations, structures gonflables, graff géant, concerts, restauration et buvette… Retrouvez le programme complet ci-dessous et sur www.saint-claude.fr

et sur la page Facebook de la Ville de Saint-Claude. Renseignements : Espace Mosaïque 03 84 45 22 Ouvert à tous – Entrée gratuite. +33 3 84 45 22 97 https://www.saint-claude.fr/ Festival La Ri’Botte – Saint Claude au Parc du Truchet Le vendredi 8 et le samedi 9 juillet 2022 Au programme : animations en tout genre, déambulations, structures gonflables, graff géant, concerts, restauration et buvette… Retrouvez le programme complet ci-dessous et sur www.saint-claude.fr

et sur la page Facebook de la Ville de Saint-Claude. Renseignements : Espace Mosaïque 03 84 45 22 Ouvert à tous – Entrée gratuite. Saint-Claude

