Visite commentée de l’Église Saint Germain de Mièges Mièges, lundi 1 janvier 2024.

Visite commentée de l’Église Saint Germain de Mièges Mièges Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Découverte du riche patrimoine architectural, statuaire et pictural de cet édifice inscrit aux Monuments Historiques, et ayant été un site clunisien après avoir appartenu à l’Abbaye d’Agaune. Sa chapelle des Princes de Chalon et ses clés de voûte pendantes (unique), son vitrail représentant la mort de Saint Joseph et bien d’autres surprises.

Tous les vendredis à 14h30 (autre jour possible selon la disponibilité des guides), de Pâques à fin septembre ainsi que pendant toutes les vacances scolaires.

Visite gratuite mais participation libre au profit de la restauration de l’édifice.

Réservation obligatoire par téléphone.

.

Église Saint Germain de Mièges

Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté valdemieges-svp@mailo.com



Mise à jour le 2024-01-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA