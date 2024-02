Bébés lecteurs Sellières, vendredi 3 mai 2024.

Une séance de lecture et de découverte des livres et des sons pour les enfants de 0 à 3 ans.

Cette séance s’adresse aux tout-petits (0 3 ans) et à leurs parents, grands-parents, assistant·es maternel·les. Une bulle pour découvrir les livres, les sons, les images, et passer un agréable moment de rencontre avec la médiathèque et le monde culturel.

Entrée gratuite sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 09:15:00

fin : 2024-05-03 10:15:00

Au chapiteau

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté petiteenfance@bressehauteseille.fr

