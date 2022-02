La Promenade Sonore – ARS Nomadis Le Relecq-Kerhuon, 22 mai 2022, Le Relecq-Kerhuon.

La Promenade Sonore – ARS Nomadis Le Relecq-Kerhuon

2022-05-22 – 2022-05-22

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Inauguration de la Promenade :

Dimanche 22 mai

22 mai 2022… Prenez date et découvrez une œuvre originale au travers d’un parcours sensible, mêlant fiction et réalité. Une création artistique où le promeneur, muni d’un casque (avec un smartphone ou un lecteur MP3) est invité à entrer dans une relation intime avec la ville. De nouvelles représentations du territoire émergent alors, révélant le potentiel poétique des espaces de vie. Arpenter la cité, interroger son histoire et son architecture, découvrir des espaces inconnus ou des quartiers éloignés…

CRÉATION IN SITU 2021-22 AVEC LA COMPLICITÉ D’HABITANTS

Les artistes seront présents pour 6 sessions de résidences et d’ateliers embarquant des habitants, associés aux étapes de la création : repérage, recherche documentaire, écriture, création musicale, interprétation, enregistrement, restitution publique.

Appel aux habitants ! Participez à cette aventure artistique unique en vous inscrivant jusqu’au 30 octobre 2021, auprès du Fourneau : embarquement@lefourneau.com



https://www.lefourneau.com/

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/promenade-sonore-en-territoire-kerhorre/

Le Relecq-Kerhuon

