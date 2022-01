La poterie « Au grés du temps » fête ses 17 ans ! Montsenelle, 29 janvier 2022, Montsenelle.

La poterie « Au grés du temps » fête ses 17 ans ! Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

2022-01-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-01-30 18:00:00 18:00:00 Lithaire 44 Route de Prétot

Montsenelle Manche Montsenelle

Créé en 2005, la poterie Au Grès du Temps située dans le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin fêtera ses 17 ans les 29 et 30 janvier de 14h à 18h. Nous proposerons aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de productions. Pendant le week end , des remises seront faites sur les poteries et une pièce sera à gagner par tirage au sort.

Potiers-céramistes, maître artisan d’art, membre d’atelier d’art de France, nous travaillons principalement pour le jardin des pièces sobres, épurées et contemporaines en grès de haute température résistant au gel. Nous proposons en plus de nos poteries pour le jardin, de la décoration intérieure en Raku émail et en Raku nu (pièces uniques).

Créé en 2005, la poterie Au Grès du Temps située dans le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin fêtera ses 17 ans les 29 et 30 janvier de 14h à 18h. Nous proposerons aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de productions…

+33 2 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com/

Créé en 2005, la poterie Au Grès du Temps située dans le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin fêtera ses 17 ans les 29 et 30 janvier de 14h à 18h. Nous proposerons aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de productions. Pendant le week end , des remises seront faites sur les poteries et une pièce sera à gagner par tirage au sort.

Potiers-céramistes, maître artisan d’art, membre d’atelier d’art de France, nous travaillons principalement pour le jardin des pièces sobres, épurées et contemporaines en grès de haute température résistant au gel. Nous proposons en plus de nos poteries pour le jardin, de la décoration intérieure en Raku émail et en Raku nu (pièces uniques).

Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

dernière mise à jour : 2022-01-24 par