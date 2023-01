La Poèterie s’invite au Silex – Reggae Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne 5 5 EUR Venez découvrir Marcus Gad & Tribe. Originaire des terres multiculturelles de la Nouvelle Calédonie, Marcus Gad incarne un courant musical résolument spirituel, niché entre le roots méditatif et la soul, porté par une technique de chant singulière, proche de la liturgie. Son message, nourri d’une puissante transe musicale, d’un son épuré et dénué de tout artifice, invite au voyage et à la réflexion. Plus que de la musique, son œuvre vous invite à vivre une expérience sensorielle dépaysante. La Poèterie s’invite au Silex Grande salle – Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre

