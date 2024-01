Terre en marche et Tourne Bois 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy, dimanche 5 mai 2024.

Fontenoy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:00:00

fin : 2024-06-30 19:00:00

Eric Doué, artiste de l’Art Singulier, présente le peuple des p’tikons. Râleurs, et rigolards à gros nez, semblant sortis d’une BD, les p’tikons explorent malicieusement notre quotidien. Peuple terre à terre aux couleurs bigarrées, ils tentent par un changement d’échelle et diverses mises en situation, de nous amener à relativiser nos activités et agitations d’humains. » Selon Eric Doué, notre auteur, nous sommes des emprostiques ; ça ne veut rien dire, mais ça nous résume bien. Nous sommes des bonhommes de terre en route sur notre bonhomme de chemin. »

Stéphane Cérutti, lui aussi artiste de l’Art Singulier, présente des œuvres colorées et flamboyantes, mobiles et fantaisistes, des œuvres et des installations à toucher, à mettre en mouvement, à écouter. » Sa création s’appuie sur une culture surréaliste et ses titres suivent dans une originalité d’un conteur altruiste » Louis Chabaud » L’humour est aussi un moyen de dire des choses profondes avec légèreté. L’humour est aussi un moyen de dire des choses légères avec gravité. »

21 Lieu-dit Le Tremblay C.R.A.C

Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



