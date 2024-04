Randonnée pédestre Collan, dimanche 5 mai 2024.

Randonnée pédestre Collan Yonne

Une randonnée pédestre est organisée le dimanche 5 mai 2024 à 8h30 Place de la Fontaine à Collan. Rendez-vous à 8h30 et départ à 9h. Deux parcours possibles 8km et 15km. Participation de 5€ avec ravitaillements et apéro inclus !

Repas froid bio et local, ouvert à tous ! Sur inscription jusqu’au 25 avril 2024. Tarif 20€ enfants de moins de 13 ans 10€ 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:30:00

fin : 2024-05-05

Place de la Fontaine

Collan 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Randonnée pédestre Collan a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois