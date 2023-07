Animation Parent/Enfant : Verdure révélée La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Animation Parent/Enfant : Verdure révélée La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 11 août 2024, Roubaix. Animation Parent/Enfant : Verdure révélée Dimanche 11 août 2024, 16h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Groupe de 15 enfants ; Tarif par enfant : 4€ ; Tarif par adulte : droit d’entrée au musée uniquement. Seuls les adultes accompagnés d’enfants peuvent y participer.; Pas de réservation, inscription en billetterie 30 minutes avant le début de l’animation. Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique. Cette semaine, Verdure révélée : Fougère pressée, feuille de vigne sulfatée, chlorophylle fixée.

Un herbier constitué de feuillages de notre jardin tinctorial et de notre collection au tanin surprenant. Pressez-vous à la cueillette. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

animation enfant Alain Leprince

