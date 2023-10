Rencontre avec l’auteur Stan Cuesta autour de son livre Jimi Hendrix (éditions du Layeur) La Part de l’Ange Narbonne, 26 octobre 2023, Narbonne.

Journaliste musical (Rock&Folk, Rolling Stone, Télérama), Stan Cuesta est l’auteur et le traducteur de nombreux livres sur le rock et la chanson, notamment Lou Reed et le Velvet Underground et The Beatles aux éditions du Layeur. Chanteur et musicien, il a sorti un album sous son nom (Le Voyage intérieur, Fnac Music) et écrit pour d’autres artistes.

L’entretien, animé par Thierry Guichard, portera notamment sur le beau livre Jimi Hendrix qui sort le 14 octobre aux Éditions du Layeur. L’Artiste pluridisciplinaire NatYot viendra se joindre à la discussion pour son livre Janis Joplin, paru dans la collection « Les Indociles » que Stan Cuesta dirige depuis 2019, et pour laquelle il a écrit Catherine Ringer et les Rita Mitsouko, ainsi que Joan Baez.

Ambiance Flower Power donc à La Part de l’Ange, avec l’évocation et l’écoute de morceaux choisis de ces deux stars du « Club des 27 », disparues à quelques jours d’intervalle en 1970.

La Part de l'Ange 32 boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie Bar à vins « hybride », également caviste, bouquinerie, et organisateur de rencontres culturelles.

À déguster sur place ou à emporter, des vins, bières, spiritueux, majoritairement bios, en biodynamie ou nature.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T20:30:00+02:00

