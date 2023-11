ROMEO ET JULIETTE 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 25 mai 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Le Labopéra Occitanie-Méditerranée présente son premier spectacle coopératif.

C’est la nouvelle antenne locale de La Fabrique Opéra Nationale, concept inédit, animé par la volonté d’ouvrir à tous les portes du spectacle lyrique..

2024-05-25 20:00:00 fin : 2024-05-25 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Labopéra Occitanie-Méditerranée presents its first cooperative show.

It is the new local branch of La Fabrique Opéra Nationale, a unique concept driven by the desire to open the doors of opera to all.

Labopéra Occitanie-Méditerranée presenta su primer espectáculo cooperativo.

Es la nueva rama local de La Fabrique Opéra Nationale, un concepto único impulsado por el deseo de abrir las puertas de la ópera a todo el mundo.

Die Labopéra Occitanie-Méditerranée präsentiert ihre erste kooperative Aufführung.

Es ist der neue lokale Ableger von La Fabrique Opéra Nationale, einem neuartigen Konzept, das von dem Wunsch beseelt ist, allen die Türen zur Opernaufführung zu öffnen.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi