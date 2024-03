19ÈME SENTIERS GOURMANDS Narbonne, dimanche 19 mai 2024.

19ÈME SENTIERS GOURMANDS Narbonne Aude

Les vignerons de l’AOC La Clape vous convient à leurs traditionnels Sentiers Gourmands en Clape vigneronne le dimanche 19 mai, au Château Rouquette-sur-Mer à Narbonne-Plage !

Tout au long de ce parcours de 6 kms, ponctué de pauses gourmandes, vous découvrirez le cœur de la Clape en dégustant ses vins et en admirant le terroir qui les forge, le tout en accord avec les mets préparés par le chef Marc Schwall du Petit Lac (Narbonne).

Plus précisément, les haltes gourmandes se déclinent de la manière suivante pour vous faire découvrir le caractère spécifique de la Clape des huîtres et une mise en bouche, une entrée chaude, une entrée froide, un plat de viande, le fromage et le dessert, le tout mêlé à la dégustations des vins, présentés par une trentaine de vignerons qui auront à cœur de vous faire partager leur passion et leur travail.

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Lieu-dit Château Rouquette

Narbonne 11100 Aude Occitanie

