Conférence – L’art est-il élitiste ? La Loupe La Loupe Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

LA LOUPE

Conférence – L’art est-il élitiste ?, 15 avril 2023, La Loupe La Loupe. Conférence – L’art est-il élitiste ? Square Pfalzgrafenweiler La Loupe Eure-et-Loir

2023-04-15 16:00:00 14:00:00 – 2023-04-15 17:30:00 18:00:00 La Loupe

Eure-et-Loir La Loupe . Dans le cadre de l’exposition d’art écologique Human nature proposée par l’artiste Nadja M, un cycle de conférences vous est proposé dont la première s’intitule : L’art est-il élitiste ? Home page Nadja M

La Loupe

dernière mise à jour : 2023-03-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, LA LOUPE Autres Lieu La Loupe Adresse Square Pfalzgrafenweiler La Loupe Eure-et-Loir Ville La Loupe La Loupe Departement Eure-et-Loir Tarif Lieu Ville La Loupe

La Loupe La Loupe La Loupe Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la loupe la loupe/

Conférence – L’art est-il élitiste ? 2023-04-15 was last modified: by Conférence – L’art est-il élitiste ? La Loupe 15 avril 2023 Eure-et-Loir La Loupe Square Pfalzgrafenweiler La Loupe Eure-et-Loir

La Loupe La Loupe Eure-et-Loir