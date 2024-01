DVNE LA LAITERIE – Club Strasbourg, jeudi 30 mai 2024.

Post-Métal Rock Prog Sludge Stoner DoomOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00DVNEDVNE est un groupe de rock/métal progressif composé de 5 musiciens originaire d’Édimbourg, en Écosse. Fondé en 2013, le groupe s’appelait alors Dune en référence au chef-d’œuvre du même nom de Frank Herbert ; une déclaration de l’obsession mutuelle du groupe pour la science-fiction et la fantasy sous toutes ses formes, dont l’inspiration a continué à influencer leur musique jusqu’à ce jour.© The Link ProdMY DILIGENCEAyant constamment produit un stoner rock progressif de qualité avec une grande vision, My Digilence s’est révélé être l’un des groupes heavy psyché les plus importants en Belgique. Revenant à ses origines de power-trio, le combo explore le styles doom psychédéliques mélodiques en se forgeant un chemin radical et violent. Le groupe travaille sur son quatrième album complet qui sortira début 2024 sur Listenable Records.© The Link Prod

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67