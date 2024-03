La Kaverne fête la Saint-Patrick Saint-Quentin, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars, venez fêter la Saint-Patrick à la Kaverne ! Profitez d’un DJ Set disco, funk et new wave par Rod B et Bruno V !

Foodtruck de Picart’truck disponible toute la journée.

Fermeture à 1h.

La Kaverne, Rue Antoine Parmentier, 02100 Saint-Quentin. 00 0 .

24 Rue Antoine Parmentier

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

