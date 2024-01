Tony Ann La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 25 avril 2024.

Tony Ann Le pianiste virtuose Tony Ann en tournée en Europe et avec une date très attendue à la Gaîté Lyrique ! Jeudi 25 avril, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Début : 2024-04-25T19:30:00+02:00 – 2024-04-25T23:30:00+02:00

Après une résidence au 360 à Paris, Tony Ann, pianiste et compositeur Canadien, débute sa tournée en Europe ! Avec 5 millions de followers sur les réseaux sociaux, Tony Ann emporte avec lui son show virtuose et qui repousse les frontières du genre néoclassique avec des performances faites pour conquérir les foules. Tony Ann a hâte de faire découvrir les titres phares de sa trilogie « EMOTIONALLY (BLUE, ORANGE, RED) », ses collaborations et ses morceaux inédits, et de partager son monde d’émotions et d’harmonie sur scène, tout près de vous.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

