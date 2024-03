La Fête du court métrage Boulleret, mercredi 20 mars 2024.

La Fête du court métrage Boulleret Cher

Sport ? Vous avez dit sport? À la découverte des spots pas très conventionnels, grâce à ces 7 documentaires Le skate moderne, La compétition selon Speedy Gonzalez, L’Illusionniste , 13 Figures de Sarah Beauchesne au 71 rue Blanc, Someone Else, …A partir de 10 ans

Sport ? Vous avez dit sport? À la découverte des spots pas très conventionnels, grâce à ces 7 documentaires Le skate moderne, La compétition selon speedy Gonzalez, L’Illusionniste , 13 Figures de Sarah Beauchesne au 71 rue Blanc, Someone Else The story of Titus Gandy, Bakflip, Merguez et Olive . A partir de 10 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

Route de Cosne

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire

L’événement La Fête du court métrage Boulleret a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois