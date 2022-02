La Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

La Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant, 26 juin 2022, La Forêt-Fouesnant. La Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

2022-06-26 – 2022-06-26

La Forêt-Fouesnant Finistère 14h00 – 14h30 : défilé dans la rue principale, au départ du Centre Culturel Le Nautile jusqu’au Théâtre de Verdure de Peniti. à partir de 14h30 au Théâtre de verdure de Peniti :

– concert de l’ensemble bagad et cercle de la Kerlenn Pondi de Pontivy

– spectacle de danse bretonne par le cercle celtique Eostiged ar Stangala de Quimper (prestations sur scène et Breizh Battle)

– spectacle de danse bretonne par le cercle celtique Ar Bleuniou Kignez de La Forêt-Fouesnant Tout au long de l’après-midi : tournois de Gouren (= lutte bretonne), ainsi qu’une activité autour du four à pain (réalisation de pain), sans oublier la vente de cerises, crêpes, cidre, bière… Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans Lieu de réservation possible : sur place, à partir de 13h30. En cas de mauvais temps : repli prévu au centre culturel Le Nautile. ggk29laff@gmail.com http://www.foret-fouesnant-tourisme.com/ 14h00 – 14h30 : défilé dans la rue principale, au départ du Centre Culturel Le Nautile jusqu’au Théâtre de Verdure de Peniti. à partir de 14h30 au Théâtre de verdure de Peniti :

– concert de l’ensemble bagad et cercle de la Kerlenn Pondi de Pontivy

– spectacle de danse bretonne par le cercle celtique Eostiged ar Stangala de Quimper (prestations sur scène et Breizh Battle)

– spectacle de danse bretonne par le cercle celtique Ar Bleuniou Kignez de La Forêt-Fouesnant Tout au long de l’après-midi : tournois de Gouren (= lutte bretonne), ainsi qu’une activité autour du four à pain (réalisation de pain), sans oublier la vente de cerises, crêpes, cidre, bière… Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans Lieu de réservation possible : sur place, à partir de 13h30. En cas de mauvais temps : repli prévu au centre culturel Le Nautile. La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Ville La Forêt-Fouesnant lieuville La Forêt-Fouesnant Departement Finistère

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/

La Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 2022-06-26 was last modified: by La Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 26 juin 2022 finistère La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant Finistère