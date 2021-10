La culture dans tous ses quartiers – La Compagnie des Jazz Saint-Malo, 14 janvier 2022, Saint-Malo.

La culture dans tous ses quartiers – La Compagnie des Jazz Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

2022-01-14 20:15:00 – 2022-01-14 Saint-Servan Place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le jazz, le latino et la chanson française par les chanteuses et les musiciens de la Compagnie des Jazz.

Au programme : swing, émotion et convivialité. Une merveilleuse soirée en perspective !

contact@saint-servan.com

