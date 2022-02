La Course du Train-patates Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec

La Course du Train-patates Plabennec, 22 mai 2022, Plabennec. La Course du Train-patates Plabennec

2022-05-22 – 2022-05-22

Plabennec Finistère Plabennec Deux courses sont organisées.

– Une course de 15km comptant pour le Challenge de l’Elorn. Le départ sera donné à 10h00.

– Un relais de 16km par équipes de 3 coureurs. Le départ sera donné à 10h05. Dans ce cadre, est organisé un relais inter-entreprises. joiedecourir@free.fr http://joiedecourir.free.fr/ Deux courses sont organisées.

– Une course de 15km comptant pour le Challenge de l’Elorn. Le départ sera donné à 10h00.

– Un relais de 16km par équipes de 3 coureurs. Le départ sera donné à 10h05. Dans ce cadre, est organisé un relais inter-entreprises. Plabennec

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Plabennec Adresse Ville Plabennec lieuville Plabennec Departement Finistère

Plabennec Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec/

La Course du Train-patates Plabennec 2022-05-22 was last modified: by La Course du Train-patates Plabennec Plabennec 22 mai 2022 finistère Plabennec

Plabennec Finistère