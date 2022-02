La Course du Train patates Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec

La Course du Train patates, 22 mai 2022, Plabennec
Stade de Kervéguen Avenue de Kervéguen

2022-05-22 – 2022-05-22 Stade de Kervéguen Avenue de Kervéguen

Plabennec Finistère 15 km à travers les routes et chemins de Plabennec & Plouvien, à courir en solo ou en trio + challenge entreprises Trio.

