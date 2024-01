REVEIL DE DINGUE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan, jeudi 23 mai 2024.

Une comédie menée à un rythme fou, entre théâtre et cartoon ! Après « Couple en Délire » (Plus de 850 000 spectateurs, 10 ans de succès, 6 années à l’affiche à Paris, encore plus en tournée !), Jean-Philippe Lallemand et Véro Delille signent leurs nouvelles aventures « Réveil de dingue » tout aussi délirantes, énergiques et hilarantes !Plongez dans une folie joyeuse où vous aurez du mal à calmer les zygomatiques !

Tarif : 16.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-05-23 à 21:00

LA COMEDIE DES K’TALENTS 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 Perpignan 66