BANDIT BANDIT La Cigale Paris, vendredi 6 décembre 2024.

Après deux EP électrifiants, Bandit Bandit et Tachycardie, il s’agissait, pour le duo, d’« aller voir plus loin que le rock » sur un 11 :11 réalisé par Azzedine Djelil (Rita Mitsouko, Catherine Ringer, Minuit, Lulu Van Trapp…). De mélanger les genres, de cultiver le champ pop dans toute son amplitude avec, comme fil rouge entre le rock brut et l’alternatif plus sophistiqué. Jusqu’ici auto-centrés et cathartiques, les textes de Bandit Bandit restent intimes sur 11 :11 tout en s’avérant politiques, affranchis de la pudeur, se jouant des mots. Leur musique débridée, résonne fort tout au long d’un album dévorant d’un désir aussi insatiable que contagieux. Après une Maroquinerie à guichet fermé en novembre 2023 retrouvez le groupe dans la mythique salle de la Cigale le 6 décembre 2024.

Tarif : 29.90 – 29.90 euros.

Début : 2024-12-06 à 19:45

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75