La chanson poétique française et Paul Delmet, conférence en musique donnée par Enguerrand Dubroca Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, mercredi 12 juin 2024.

La chanson poétique française et Paul Delmet, conférence en musique donnée par Enguerrand Dubroca La chanson poétique est un art séculaire, typiquement français, aux influences à la fois populaires et savantes. Paul Delmet a fait renaître cette tradition. Mercredi 12 juin, 18h30 Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T18:30:00+02:00 – 2024-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-12T18:30:00+02:00 – 2024-06-12T20:30:00+02:00

La chanson poétique est un art séculaire, typiquement français, aux influences tout à la fois populaires et savantes. A Montmartre, à la fin du XIXe siècle, certains artistes ont fait renaître cette tradition. Paul Delmet fut alors considéré comme une légende du genre. A quoi le doit-il ?

Enguerrand Dubroca nous invite à répondre à cette question pour éclairer l’œuvre du compositeur d’une lumière nouvelle.

