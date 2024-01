LEILA MARTIAL JUBILA – SARAB QUARTET – LEILA MARTIAL JUBILA LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, samedi 1 juin 2024.

Leïla Martial – Jubilä : un solo clownesque qui explore les sons tous azimuts, rassemble toutes les voix en une, voici l’appe´tissante proposition de cette vocaliste de jazz aussi poignante qu’extravagante. Nourrie de ses voyages chez les tziganes ou les pygme´es, cette cre´ation rassemblera ses propres compositions et des arrangements de pie`ces classiques ou baroques.Une formidable re´bellion sonore, tre`s intime, jubilatoire, a` laisser sans voix !Leïla Martial assure l’écriture et l’interprétation de tout ce solo extrême.Sarab est né de la rencontre entre la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et du guitariste Baptiste Ferrandis. Sarab (mirage en arabe) est un édifice musical qui combine rock, jazz moderne et musiques traditionnelles arabes qui se joue des frontières et des genres. Après la sortie de leur premier album éponyme en 2019, ils reviennent avec “Arwah Hurra” “âmes libres “, qui prolonge les explorations musicales du premier et confronte les fractures des sociétés, arabes comme européennes. SARAB est en quartet acoustique.Climène Zarkan · voixRobinson Khoury · tromboneThibault Gomez · claviers/pianoBaptiste Ferrandis · guitare

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63