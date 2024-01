PLATEAU DECOUVERTE HUMOUR LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, vendredi 31 mai 2024.

On peut dire en toute modestie que depuis 1997, la Baie des Singes n’a vu défiler que la crème de la crème des artistes français… Aujourd’hui, venez y découvrir « le petit lait d’Auvergne Rhône-Alpes » ! Un plateau d’humoristes – garanti 100% régional – pour vous servir des personnages hauts en couleurs, drôles toujours, touchants parfois. Quatre plumes, quatre styles, quatre humoristes qui se mettront en quatre pour un premier plateau humour ! Johana CHOUVY Prof de maths et maman dans la vie, Johanna imagine à travers ses personnages ce que sa vie aurait pu être si elle n’avait pas pris ce chemin ! Abderrahmane ANAFLOUS Souvent touché par la vie, il tente par l’humour de toucher à son tour. Vincent DUSSO Quinquagénaire débonnaire, Vincent ne vise pas la punchline à tout prix mais travaille sur la pensée et c’est d’une redoutable efficacité. Anne GILIBERT Aussi attachants qu’insupportables, ses personnages ont beau être à contre-courant, ils sont pourtant plein de bon sens.

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63