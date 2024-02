KEVIN LEVY COCU KEVIN LEVY LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, samedi 18 mai 2024.

Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation. A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch , stand-up , danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance. La chance du cocu.Durée : 1h15

Tarif : 30.60 – 46.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 19:00

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris 75