Sisteron Alpes de Haute-Provence Sisteron Une journée où se mélangent des créateurs, artistes et artisans dans les rues commerçantes de Sisteron. Ils apportent un moment de partage, de convivialité… avec leur savoir-faire, leurs pièces uniques, fait-main… apacs@orange.fr http://www.sisteron-commerces.com/ Sisteron

