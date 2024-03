Journée détente au Montat Salle des fêtes Le Montat, samedi 30 mars 2024.

Autour du Four Montatois organise une journée détente à la salle des fêtes.

Vous pourrez profiter de massages crâniens, de massages visages et mains, de conseils diététiques, de la découverte des huiles essentielles et de leurs vertus, de la découverte des bols tibétains et de la méditation énergétique.

Les enfants ne seront pas oubliés avec des jeux proposés à partir de 5 ans.

14h00: Conférence autour du bien-être

15h00: Démarrage des ateliers adultes et jeux enfants.

19h00: Repas à 10€. Repas enfant à 5€ (réservation obligatoire au 06.80.67.60.94)

Apéritif

Assiette de rougail

Pâtisserie

Un verre de vin

21h00: Soirée jeux adultes et enfants 55 5 EUR.

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Salle des fêtes Le bourg

Le Montat 46090 Lot Occitanie

