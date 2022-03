Journée des enfants Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Journée des enfants Reims, 29 mai 2022, Reims. Journée des enfants hippodrome de reims Avenue Robert Schuman Reims

2022-05-29 15:00:00 – 2022-05-29 20:30:00 hippodrome de reims Avenue Robert Schuman

Dès 15h venez profiter d'animations et jeux pour enfants. Lancement des courses hippiques à 16h30 ! Rencontrez Miss France 2022 pour une séance dédicace, en partenariat avec l'association Roseau.

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse hippodrome de reims Avenue Robert Schuman Ville Reims lieuville hippodrome de reims Avenue Robert Schuman Reims Departement Marne

